《中国报摘》--其他报纸重要消息8月8日(I)

**上海证券报**

--中国证监会研究中心研究人员近期撰文指出,应借鉴美国"401K计划",加快养老金体系建设,实现养老金和资本市场的良性互动.

--新华人寿将于本周向上海证交所和香港交易所递交上市申请.如果一切顺利,公司将于今年10月底完成A+H股上市.

--TCL集团(000100.SZ)称,其参与投资建设的8.5代液晶面板项目于周一启动首期设备投产.

--申银万国研究所报告认为,2011年是A股市场新增融资需求的高峰,预计未来三年A股IPO,再融资和减持等行业将实现新增供给1.5万亿元/年,不会对估值产生持续冲击.

**人民日报**

--中国证监会日前发布"客户交易结算资金管理办法修订草案",从具体制度设计上明确"单独立户、封闭运行、总分核对"三大要求,以保证客户交易资金安全.

--记者从广西壮族自治区有关部门获悉,为确保实现全年居民消费价格总水平上涨5%左右的调控目标,自治区政府办公厅日前下发方案,将下半年各月价格调控目标任务分解到各市人民政府,实行市长负责制,同时将尽快在全区建立社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制.

--时评文章称,结构性减税也是居民增收的一条渠道,比如可以考虑削减增值税、营业税、消费税等间接税税负,并适当增加直接税的比重;与此同时可适当提高直接税比重,加强税收对居民收入分配调节的作用,缩小居民收入分配差距.

--中广核大亚湾核电基地所属广东岭澳核电站二期2号机组8月7日通过运行验收,经电网确认正式投入商业运行,大亚湾核电基地在运行的核电机组增加到6台、总装机610.8万千瓦,年发电量超过450亿千瓦时,成为目前中国最大的核电基地,可满足1,875万个家庭一年的基本用电需求.

**第一财经日报**

--美的电器000527.SZ以2.233亿美元价格收购联合技术公司(UTX.N)旗下开利公司的拉美空调业务公司51%股权,双方将联合拓展拉美空调业务.

--中国铁路物资总公司旗下上市平台中国铁路物资股份公司上半年实现营收930.0亿元,同比增长30.9%;利润总额同比增长26%,均创下历史同期新高.根据计划,公司今年有望实现营收1,500亿元,利润15亿元,并力争实现A+H整体上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/李然; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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