〔全球金融〕中国经济学家对美国债信评等被降的评论

路透上海8月8日电---在上周五晚间标准普尔调降美国长期主权债务评级後,中国一些知名经济学家纷纷发表评论.中国央行货币政策委员会委员夏斌指出,美国已进入一个由强转衰的长周期过程,未来中国必须提高外汇储备中的非金融资产运用比例,追求国家的战略性利益.

标准普尔上周五表示,持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.标准普尔是三大评级机构之一,对机构、市政和政府发行的债券进行评级.

以下是周一中国主要证券媒体上刊登的多位经济学家的评论摘要:

* 央行货币政策委员会委员 夏斌:

--从毁掉亲手创建的布雷顿森林体系,到百年一遇的大危机,再到今天国家主权信用评级被降,三大事端标志着美国已进入一个由强转衰的长周期过程.在此过程中,中国必须提高外汇储备中的非金融资产运用比例,追求国家的战略性利益,必须追求人民币国际化,这是必然的选择,也是无奈的选择.

* 央行货币政策委员会委员 李稻葵:

--标普降级美长期国债属于情理之中,因美国政治因素会反复导致债限和预算危机,国债偿还能力沦为牺牲品.信用评级机构须有勇气说实话.接下来不少投资机构定会被迫抛售美长债,导致金融动荡.再下来美联储会推出QE3购买美债以稳定长期利率.

* 国家信息中心经济预测部主任 范剑平:

--金融危机的大馀波袭来,主角从雷曼等金融机构换成各国政府.中国应该从中汲取教训,公共资源不是可以无限透支的,尽早放弃政府主导型的投资模式还来得及.要是再来一轮国退民进的投资机会松绑,将更多垄断的投资领域真正向民间资金开放,中国的公共债务负担得到严格控制,中国就可乱中自保,乱中稳进.

* 兴业银行首席经济学家 鲁政委:

--美评级调降对金融市场理念的几大冲击未来将逐步体现:1.OECD国家与其他国家一样,其主权债存在巨大信用风险;2.优秀的公司债,其实际信用风险可能小于主权国家,在国家违约时,该国的公司未必会违约,甚至可能业绩尚佳,比如Coach和苹果(AAPL.O),政局稳定的国家尤其如此.(完)