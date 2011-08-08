〔中国经济〕猪肉价格近一个月基本稳定,羊肉自6月下旬涨势明显--新华

路透北京8月8日电---中国7月CPI数据公布在即,新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,近一个月来全国猪肉价格基本稳定,但羊肉自6月下旬以来涨势明显.

新华社周日并援引监测结果报导称,全国鸡蛋价格当日涨至每斤5.19元,较7月1日价格上涨5.5%,为2010年以来新高.

数据显示,较之7月9日,8月5日,猪後臀尖肉和猪五花肉价格分别微降0.1%和微涨0.1%,但同比涨幅仍高达49.9%和55.9%,反映出目前全国猪肉价格仍处于高位.

此外,目前全国去骨鲜羊肉、带骨鲜羊肉价格仍明显高于去年同期,8月7日同比分别上涨21.4%和22.6%.

今年以来国内猪肉价格涨幅较大并带动了物价上涨.中国6月CPI同比涨6.4%创36个月新高,其中猪肉价格上涨57.1%,影响价格总水平上涨约1.37个百分点.

7月宏观经济数据将于周二开始公布,路透综合22位分析师预测结果显示,中国7月CPI预计较上年同期上涨6.3%,较上月所及三年高点6.4%略有回落,但仍稳居高位.[ID:nCN1873389](完)