〔中国经济〕猪肉价格近一个月基本稳定,羊肉自6月下旬涨势明显--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月8日电---中国7月CPI数据公布在即,新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,近一个月来全国猪肉价格基本稳定,但羊肉自6月下旬以来涨势明显.
新华社周日并援引监测结果报导称,全国鸡蛋价格当日涨至每斤5.19元,较7月1日价格上涨5.5%,为2010年以来新高.
数据显示,较之7月9日,8月5日,猪後臀尖肉和猪五花肉价格分别微降0.1%和微涨0.1%,但同比涨幅仍高达49.9%和55.9%,反映出目前全国猪肉价格仍处于高位.
此外,目前全国去骨鲜羊肉、带骨鲜羊肉价格仍明显高于去年同期,8月7日同比分别上涨21.4%和22.6%.
今年以来国内猪肉价格涨幅较大并带动了物价上涨.中国6月CPI同比涨6.4%创36个月新高,其中猪肉价格上涨57.1%,影响价格总水平上涨约1.37个百分点.
7月宏观经济数据将于周二开始公布,路透综合22位分析师预测结果显示,中国7月CPI预计较上年同期上涨6.3%,较上月所及三年高点6.4%略有回落,但仍稳居高位.[ID:nCN1873389](完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。