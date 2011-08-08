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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 08:14 BJT

〔日本股市〕盘初跌落,受美国评等遭下调拖累

路透东京8月4日电---日本股市日经指数周一盘初下滑,投资者仍担忧美国期货价格的下跌,因其受到了标准普尔上周调降美国信贷评等的冲击.

日经指数.N225下跌1.5%报9,158.42点,东证股价指数.TOPX跌1.5%至788.89点.日经指数期货在大阪证交所JNIc1盘初下跌1.3%.(完)

--编译 侯向明;审校 程琳

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