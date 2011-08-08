〔日本股市〕盘初跌落,受美国评等遭下调拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月4日电---日本股市日经指数周一盘初下滑,投资者仍担忧美国期货价格的下跌,因其受到了标准普尔上周调降美国信贷评等的冲击.
日经指数.N225下跌1.5%报9,158.42点,东证股价指数.TOPX跌1.5%至788.89点.日经指数期货在大阪证交所JNIc1盘初下跌1.3%.(完)
--编译 侯向明;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。