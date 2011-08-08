〔中国新股〕新华人寿将于本周递交申请,10月底完成A+H股上市--报载

美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德银(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)八家投行负责新华人寿H股发行事宜;而中金和瑞银证券获委任负责A股上市交易.[ID:nCN1874721]

报导并指,2010年新华人寿保费规模超过930亿元人民币,位居行业第三.今年年初,新华人寿正式对外发布未来五年战略,建立以全方位寿险为核心的金融服务集团,明确以客户为中心的经营战略,定下从规模经营转向客户经营的发展基调.(完)