〔中国新股〕新华人寿将于本周递交申请,10月底完成A+H股上市--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月8日电---上海证券报周一报导称,中国大型全国性保险公司--新华人寿保险将于本周向上海证券交易所和香港交易所递交上市申请,公司将于10月底完成A+H股上市.
汤森路透旗下IFR此前报导,新华人寿保险将于9月初聆讯,A+H股上市募集资金共约40亿美元.
美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德银(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)八家投行负责新华人寿H股发行事宜;而中金和瑞银证券获委任负责A股上市交易.[ID:nCN1874721]
报导并指,2010年新华人寿保费规模超过930亿元人民币,位居行业第三.今年年初,新华人寿正式对外发布未来五年战略,建立以全方位寿险为核心的金融服务集团,明确以客户为中心的经营战略,定下从规模经营转向客户经营的发展基调.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。