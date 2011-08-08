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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 08:27 BJT

〔中国新股〕新华人寿将于本周递交申请,10月底完成A+H股上市--报载

路透上海8月8日电---上海证券报周一报导称,中国大型全国性保险公司--新华人寿保险将于本周向上海证券交易所和香港交易所递交上市申请,公司将于10月底完成A+H股上市.

汤森路透旗下IFR此前报导,新华人寿保险将于9月初聆讯,A+H股上市募集资金共约40亿美元.

美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德银(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)八家投行负责新华人寿H股发行事宜;而中金和瑞银证券获委任负责A股上市交易.[ID:nCN1874721]

报导并指,2010年新华人寿保费规模超过930亿元人民币,位居行业第三.今年年初,新华人寿正式对外发布未来五年战略,建立以全方位寿险为核心的金融服务集团,明确以客户为中心的经营战略,定下从规模经营转向客户经营的发展基调.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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