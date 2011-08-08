〔韩国股市〕盘初下跌1.28%,受美国评级下调拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月8日电---韩国股市周一开低,因美国主权信用评级被下调,加剧了市场不确定性.
虽然七国集团(G7)在开盘不久前表示,承诺采取协调行动,以确保市场流动性并支持金融市场运转、金融稳定和经济增长[ID:nCN1881211],但韩股仍开盘下跌.
0004GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11跌1.28%,至1,918.94点.(完)
--编译 程琳;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。