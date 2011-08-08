〔韩国股市〕盘初下跌1.28%,受美国评级下调拖累

路透首尔8月8日电---韩国股市周一开低,因美国主权信用评级被下调,加剧了市场不确定性.

虽然七国集团(G7)在开盘不久前表示,承诺采取协调行动,以确保市场流动性并支持金融市场运转、金融稳定和经济增长[ID:nCN1881211],但韩股仍开盘下跌.

0004GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11跌1.28%,至1,918.94点.(完)