〔日圆汇率〕日本央行将不会冲销汇市干预--消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月8日电---一位日本央行的消息人士周一表示,日本央行将不会冲销日本政府上周抛售日圆的干预行动.
日本货币当局干预汇市阻升接近纪录高位的日圆,因为强势日圆可能会令从3月天灾中复苏的日本经济脱轨.
日本央行上周给出的数据显示,是次干预的总规模可能达到创纪录的4.5万亿(兆)日圆(570亿美元)左右.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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