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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 08:39 BJT

〔日圆汇率〕日本央行将不会冲销汇市干预--消息人士

路透东京8月8日电---一位日本央行的消息人士周一表示,日本央行将不会冲销日本政府上周抛售日圆的干预行动.

日本货币当局干预汇市阻升接近纪录高位的日圆,因为强势日圆可能会令从3月天灾中复苏的日本经济脱轨.

日本央行上周给出的数据显示,是次干预的总规模可能达到创纪录的4.5万亿(兆)日圆(570亿美元)左右.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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