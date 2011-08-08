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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 09:17 BJT

〔中国电信〕中国移动三年内将在上海投入逾130亿建设"无线城市"

路透北京8月8日电---新华社报导称,中国移动通信集团公司与上海市政府日前签订共建智慧城市合作框架协议,中国移动将在三年内投入逾130亿元人民币,建设精品"无线城市".

报导指出,根据合作协议,中国移动将构建GSM、TD-SCDMA、TD-LTE与WLAN(无线局域网)四网协同的多层次、广覆盖、多热点无线城市宽带网络.

中国移动2011年将投资近亿元新建覆盖核心商圈约20平方公里区域的TD-LTE规模试验网;中国移动WLAN接入点将在2013年底超过9万个,在上海主要公共场所实现超过80%的覆盖率,覆盖密度和网络质量国内领先.

中国移动还将重点覆盖上海工业园区、商务楼宇、住宅小区等区域光纤网络.

中国移动集团为中国移动(0941.HK)(CHL.N)的母公司.(完)

--发稿 谢衡; 审校 林高丽

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