〔中国电信〕中国移动三年内将在上海投入逾130亿建设"无线城市"

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月8日电---新华社报导称,中国移动通信集团公司与上海市政府日前签订共建智慧城市合作框架协议,中国移动将在三年内投入逾130亿元人民币,建设精品"无线城市".
报导指出,根据合作协议,中国移动将构建GSM、TD-SCDMA、TD-LTE与WLAN(无线局域网)四网协同的多层次、广覆盖、多热点无线城市宽带网络.
中国移动2011年将投资近亿元新建覆盖核心商圈约20平方公里区域的TD-LTE规模试验网;中国移动WLAN接入点将在2013年底超过9万个,在上海主要公共场所实现超过80%的覆盖率,覆盖密度和网络质量国内领先.
中国移动还将重点覆盖上海工业园区、商务楼宇、住宅小区等区域光纤网络.
中国移动集团为中国移动(0941.HK)(CHL.N)的母公司.(完)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。