〔中股业绩〕光大银行上半年实现净利92.1亿元,同比增长34.77%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月8日电----中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)周一发布业绩报告称,该行上半年实现归属于上市公司股东的净利润92.1亿元人民币,同比增长34.77%.
刊登在上海证券交易所的公告显示,光大银行同期实现营业收入229.3亿元,同比增长32.44%;基本每股收益0.23元,同比增幅为15%.
截至上半年末,光大银行资本充足率为10.82%,比上年末下降0.20个百分点;核心资本充足率8.06%,比上年末下降0.09个百分点.
报告期末,光大银行不良贷款额为57.13亿元,比上年末减少1.18亿元;不良贷款率为0.67%,比上年末下降0.08个百分点;信贷拨备覆盖率为358.61%,比上年末提高45.23个百分点.
光大银行表示,为进一步增强资本实力,夯实发展基础,公司正稳步推进H股发行上市的准备工作.中国证券报今日则援引接近该行的消息人士称,为实现最优发行效果,该行将选择市场窗口择机启动发行H股并上市.
据汤森路透旗下IFR上周五报导,因市况动荡,光大银行决定取消原订本周向投资者推介其价值60亿美元的香港H股首次公开发行(IPO). [ID:nCH0071829]
光大银行上周五收报3.13元,过去三个月累计下跌17.41%.(完)
参看业绩详情,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。