〔中股业绩〕光大银行上半年实现净利92.1亿元,同比增长34.77%

路透上海8月8日电----中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)周一发布业绩报告称,该行上半年实现归属于上市公司股东的净利润92.1亿元人民币,同比增长34.77%.

刊登在上海证券交易所的公告显示,光大银行同期实现营业收入229.3亿元,同比增长32.44%;基本每股收益0.23元,同比增幅为15%.

截至上半年末,光大银行资本充足率为10.82%,比上年末下降0.20个百分点;核心资本充足率8.06%,比上年末下降0.09个百分点.

报告期末,光大银行不良贷款额为57.13亿元,比上年末减少1.18亿元;不良贷款率为0.67%,比上年末下降0.08个百分点;信贷拨备覆盖率为358.61%,比上年末提高45.23个百分点.

光大银行表示,为进一步增强资本实力,夯实发展基础,公司正稳步推进H股发行上市的准备工作.中国证券报今日则援引接近该行的消息人士称,为实现最优发行效果,该行将选择市场窗口择机启动发行H股并上市.

据汤森路透旗下IFR上周五报导,因市况动荡,光大银行决定取消原订本周向投资者推介其价值60亿美元的香港H股首次公开发行(IPO). [ID:nCH0071829]

光大银行上周五收报3.13元,过去三个月累计下跌17.41%.(完)

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