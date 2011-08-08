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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 08:30 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部代理发行的220亿元人民币五年期地方政府债9:50-10:30招标

铁道部200亿元三个月期超短期融资券招标,国开行和建行主承

武钢集团70亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承

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二、新债上市:

武汉水务集团10亿元一年期短融1181346,票面利率6.59%

财政部代理发行226.60亿元三年期固息地方政府债119103,票面利率4.07%

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三、缴款:

财政部300亿元五年期续发国债110014,发行价98.44元

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四、还本付息:

华润股份公司25亿元一年期短融1081255到期兑付,票面利率2.86%

福建能源集团10亿元五年期固息债088020付息,票面利率6.18%

华润股份公司60亿元10年期固息债088021付息,票面利率5.90%

华润股份公司25亿元15年期固息债088022付息,票面利率6.00%

财政部275.8亿元五年固息国债090018付息,票面利率2.97%

中国电力财务公司30亿元五年期固息金融债092204付息,票面利率4.00%

广东交通公司10亿元10年期固息债078039付息,票面利率5.20%

淮北矿业集团6亿元10年期固息债078040付息,票面利率5.20%

神华集团20亿元10年期固息债078041付息,票面利率5.15%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国证券报周一引述权威人士称,四大国有银行7月新增贷款规模为2,056亿元,较6月的

1,982.49亿元略增;预计银行业7月新增贷款规模在5,500-6,500亿元之间.[ID:nCN1881085]

--中国国家统计局8/9发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)

7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)

1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)

7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)

7月工业增加值 (2011年6月15.1%)

中国海关8/10公布7月进出口贸易数据

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇/冉莹; 审校 曹巍浩

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