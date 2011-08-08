《中国债券市场每日交易备忘》--8月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部代理发行的220亿元人民币五年期地方政府债9:50-10:30招标
铁道部200亿元三个月期超短期融资券招标,国开行和建行主承
武钢集团70亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承
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二、新债上市:
武汉水务集团10亿元一年期短融1181346,票面利率6.59%
财政部代理发行226.60亿元三年期固息地方政府债119103,票面利率4.07%
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三、缴款:
财政部300亿元五年期续发国债110014,发行价98.44元
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四、还本付息:
华润股份公司25亿元一年期短融1081255到期兑付,票面利率2.86%
福建能源集团10亿元五年期固息债088020付息,票面利率6.18%
华润股份公司60亿元10年期固息债088021付息,票面利率5.90%
华润股份公司25亿元15年期固息债088022付息,票面利率6.00%
财政部275.8亿元五年固息国债090018付息,票面利率2.97%
中国电力财务公司30亿元五年期固息金融债092204付息,票面利率4.00%
广东交通公司10亿元10年期固息债078039付息,票面利率5.20%
淮北矿业集团6亿元10年期固息债078040付息,票面利率5.20%
神华集团20亿元10年期固息债078041付息,票面利率5.15%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国证券报周一引述权威人士称,四大国有银行7月新增贷款规模为2,056亿元,较6月的
1,982.49亿元略增;预计银行业7月新增贷款规模在5,500-6,500亿元之间.[ID:nCN1881085]
--中国国家统计局8/9发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)
7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)
1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)
7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)
7月工业增加值 (2011年6月15.1%)
中国海关8/10公布7月进出口贸易数据
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇/冉莹; 审校 曹巍浩
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。