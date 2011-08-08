〔中国个股〕美的电器将以2.2亿美元收购开利拉美空调业务公司51%股权

路透上海8月8日电---中国广东美的电器股份有限公司000527.SZ周一公告称,将以2.233亿美元收购开利拉美空调业务公司51%股权.

公告指出,开利公司(Carrier corporation)作为UTC子公司,目前正实际管理UTC在巴西、阿根廷、智利三个拉丁美洲地区国家的空调业务公司.

公告称,本次收购是美的继2010年成功收购开利埃及子公司Miraco之後,加快全球化战略的关键步骤.加快拓展拉美市场,对扩大美的在家用空调等领域国际市场的领先优势,保持地区成本竞争力极为关键,并将对美的产业经营与财务状况带来积极影响.

开利公司是全球领先的暖通空调和冷冻设备供应商,运营覆盖全球六大洲170多个国家,在业界享有全球空调专家的美名,2010年,开利收入达到114亿美元,位居行业领先.

美的电器上周五收报16.88元,过去一个月累计下跌9.73.(完)

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