〔中国汽车〕沃尔沃召回1,303台进口S80轿车,因动力辅助转向系统缺陷

路透北京8月8日电---因动力辅助转向系统缺陷,沃尔沃(VOLVO)将从下周一(8月15日)起,召回部分2007年款进口沃尔沃S80轿车,在中国大陆地区共涉及1,303辆.

中国国家质检总局上周五发布的通告并称,是次召回车辆生产日期为2006年3月8日-2007年5月16日,型号为S80 3.2.

此次召回原因是车辆的动力辅助转向泵冷却管安装可能存在挤压扭曲,引起系统中压力升高,可能会造成转向机上的回油管破裂,致使动力辅助转向系统缺油.

而车辆在没有预先警告的情况下可能会突然失去动力辅助转向,存在安全隐患.

沃尔沃去年被中国吉利汽车(0175.HK)母公司--吉利汽车控股集团收购.(完)

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