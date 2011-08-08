〔中国汽车〕沃尔沃召回1,303台进口S80轿车,因动力辅助转向系统缺陷

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月8日电---因动力辅助转向系统缺陷,沃尔沃(VOLVO)将从下周一(8月15日)起,召回部分2007年款进口沃尔沃S80轿车,在中国大陆地区共涉及1,303辆.
中国国家质检总局上周五发布的通告并称,是次召回车辆生产日期为2006年3月8日-2007年5月16日,型号为S80 3.2.
此次召回原因是车辆的动力辅助转向泵冷却管安装可能存在挤压扭曲,引起系统中压力升高,可能会造成转向机上的回油管破裂,致使动力辅助转向系统缺油.
而车辆在没有预先警告的情况下可能会突然失去动力辅助转向,存在安全隐患.
沃尔沃去年被中国吉利汽车(0175.HK)母公司--吉利汽车控股集团收购.(完)
更多详情,请点选质检总局网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。