〔中国汽车〕广汽本田和东风本田今起召回逾76万辆轿车,以消除隐患

路透北京8月8日电---中国国家质检总局通报称,日本本田汽车7267.HK中国合资公司--广汽本田汽车和东风本田汽车将自8月8日起,召回部分雅阁(ACCORD),奥德赛(ODYSSEY)和思铂睿(SPIRIOR),累计760,515辆,以消除安全隐患.

质检总局网站上周五刊登新闻稿称,本次召回范围内的车辆,如果在类似车轮陷在雪地或泥泞里打滑的恶劣环境下,为前後挪动车辆而在D挡、R挡之间进行反复快速切换操作後,当发动机处于高转速状态时再从N挡挂入R挡,可能会使自动变速箱内的轴承受到过大的荷载冲击而受损,产生异响.极端情况下可能出现发动机熄火或无法再启动,或者P挡驻车锁止功能失效的故障.

广汽本田和东风本田将免费为对象范围内车辆电子控制单元(ECU)软件进行升级,以消除隐患.

此次召回的具体车辆,包括2004年7月20日至2009年10月8日期间生产的部分配备了自动变速箱的05-10款2.0L、2.4L雅阁轿车605,025辆;2004年7月7日至2009年9月2日期间生产的部分奥德赛151,489辆,以及2009年8月6日至2009年11月24日期间生产的部分配备了自动变速箱的2010款思铂睿4,001辆.

广汽本田和东风本田是日本本田汽车与广州汽车(2238.HK)和东风汽车(0489.HK)的合资企业.

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