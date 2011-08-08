美俄亥俄发生枪击案,共8人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透克里夫兰8月7日电---美国警方称，俄亥俄州阿克伦市科普利镇周日发生一起枪击案，七人遇害，其中包括一名11岁儿童，此後警方击毙嫌疑人。

科普利镇人口约1.4万人，距离克里夫兰约60公里。

科普利镇警方负责人迈尔(Michael Mier)告诉记者，这名嫌疑人先是在一个区域杀害5人，後来又在别的地点杀害2人，而後警方与其交火，并将其击毙。

有一名女性被枪击後幸存，被送往阿克伦市医院。(完)