〔企业并购〕力拓与三菱商事提出以15.6亿美元买断Coal & Allied股份

路透墨尔本8月8日电---力拓(RIO.AX)(RIO.L)与三菱商事(8058.T)已出价14.9亿澳元(15.6亿美元)购买澳洲煤矿商Coal & AlliedCNA.AX的馀下14%股份,来抓住煤炭价格飙升的机遇.

力拓与三菱商事的报价为每股122澳元,较Coal & Allied最新股价溢价34%.交易若成功,二者将分别对Coal & Allied持股80%与20%.交易对该公司全盘估价为111亿美元.

Coal & Allied称,收购要约尚不完整,不满足接受条件.

该公司负责此事的Bryan Davis表示,"我们将仔细考虑收购提议,但现阶段还未就是否召开股东大会,或就收购价格等问题形成任何看法."

不过力拓表示,收购提议已得到Coal & Allied最大机构股东Perpetual(PPT.AX)的支持.

报价虽有34%的溢价,但仍低于Coal & Allied股价1月曾达到的135澳元高位.

力拓与三菱商事仍需最终敲定协议,以进入联合收购.

至于力拓为何选择在当前金融市场动荡之际提出收购,尚无法联系到该公司置评.(完)