〔企业并购〕力拓与三菱商事提出以15.6亿美元买断Coal & Allied股份

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透墨尔本8月8日电---力拓(RIO.AX)(RIO.L)与三菱商事(8058.T)已出价14.9亿澳元(15.6亿美元)购买澳洲煤矿商Coal & AlliedCNA.AX的馀下14%股份,来抓住煤炭价格飙升的机遇.
力拓与三菱商事的报价为每股122澳元,较Coal & Allied最新股价溢价34%.交易若成功,二者将分别对Coal & Allied持股80%与20%.交易对该公司全盘估价为111亿美元.
Coal & Allied称,收购要约尚不完整,不满足接受条件.
该公司负责此事的Bryan Davis表示,"我们将仔细考虑收购提议,但现阶段还未就是否召开股东大会,或就收购价格等问题形成任何看法."
不过力拓表示,收购提议已得到Coal & Allied最大机构股东Perpetual(PPT.AX)的支持.
报价虽有34%的溢价,但仍低于Coal & Allied股价1月曾达到的135澳元高位.
力拓与三菱商事仍需最终敲定协议,以进入联合收购.
至于力拓为何选择在当前金融市场动荡之际提出收购,尚无法联系到该公司置评.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
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