《中国股市盘前看点》--8月8日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国就业指数

**宏观经济及政策面**

--中国证券报引述权威人士称,四大国有银行7月新增贷款规模为2,056亿元人民币,较6月的1,982.49亿元略增;预计银行业7月新增贷款规模在5,500-6,500亿元之间.[ID:nCN1881085]

--申银万国研究所报告认为,2011年是A股市场新增融资需求的高峰,预计未来三年A股IPO,再融资和减持等行业将实现新增供给1.5万亿元/年,不会对估值产生持续冲击.

**重点行业和公司**

--光大银行(601818.SS)发布业绩报告称,该行上半年实现归属于上市公司股东的净利润92.1亿元,同比增长34.77%.[ID:nCN1881453]

--中国南车(601766.SS)(1766.HK)公布半年报显示,上半年实现净利润20.45亿元,同比增长85.08%.[ID:nCN1880931]

--美的电器000527.SZ公告称,将以2.233亿美元收购开利拉美空调业务公司51%股权.[ID:nCN1881465]

--上海证券报报导,新华人寿保险将于本周向上海证券交易所和香港交易所递交上市申请,公司将于10月底完成A+H股上市.[ID:nCN1881427]

**海外动向**

--美国股市上周五收盘涨跌互现,市场走势震荡,三大指数平盘上下游走,标普500指数终盘微幅收跌.美国股市综合成交量高达158亿股,为2010年闪跌以来成交量最高的一天.道琼工业指数上扬60.93点,或0.54%,报11,444.61点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,500-2,600或为底部区域.(完)