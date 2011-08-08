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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 09:06 BJT

〔国际油市〕油价跌逾2美元,此前标普下调美国最高债信评级

路透新加坡8月8日电---国际原油价格周一每桶跌逾2美元,此前评级机构标准普尔下调美国债信评级,令市场担忧全球最大原油消费国--美国的需求前景.

美国原油CLc1最低跌至每桶83.68美元,2336GMT时,报84.54美元,在过去六个交易日中五日录得跌幅.布兰特原油期货LCOc1最多挫至106.20美元,为自6月27日收盘以来的最低位,现报在107.20美元.

美国债信评级被下调至AA+後,市场变得紧张,而且担忧欧洲难以应对债务危机及防止危机蔓延.七国集团(G7)为了安抚投资者,表达了对美国公债,以及欧洲央行防止金融市场危机蔓延措施的信任.

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