〔国际油市〕油价跌逾2美元,此前标普下调美国最高债信评级

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月8日电---国际原油价格周一每桶跌逾2美元,此前评级机构标准普尔下调美国债信评级,令市场担忧全球最大原油消费国--美国的需求前景.
美国原油CLc1最低跌至每桶83.68美元,2336GMT时,报84.54美元,在过去六个交易日中五日录得跌幅.布兰特原油期货LCOc1最多挫至106.20美元,为自6月27日收盘以来的最低位,现报在107.20美元.
美国债信评级被下调至AA+後,市场变得紧张,而且担忧欧洲难以应对债务危机及防止危机蔓延.七国集团(G7)为了安抚投资者,表达了对美国公债,以及欧洲央行防止金融市场危机蔓延措施的信任.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。