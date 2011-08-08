〔国际油市〕油价跌逾2美元,此前标普下调美国最高债信评级

路透新加坡8月8日电---国际原油价格周一每桶跌逾2美元,此前评级机构标准普尔下调美国债信评级,令市场担忧全球最大原油消费国--美国的需求前景.

美国原油CLc1最低跌至每桶83.68美元,2336GMT时,报84.54美元,在过去六个交易日中五日录得跌幅.布兰特原油期货LCOc1最多挫至106.20美元,为自6月27日收盘以来的最低位,现报在107.20美元.