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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 08:58 BJT

全球外汇市场8月8日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲7月ANZ网络及报纸招聘广告

0500 - 日本7月服务业景气判断指数

0545 - 瑞士7月失业率

0830 - 欧元区8月Sentix投资者信心指数

1400 - 美国7月就业趋势指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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