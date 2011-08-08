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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 09:02 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元缩减盘初跌幅,公债期货持坚

路透首尔8月8日电---韩元兑美元KRW=周一早间缩减最初跌幅,因市场认为标准普尔调降美国评级不会拖累出口导向的韩国经济成长.

韩国决策者周日召开紧急会议,并称他们相信美国债信评级遭下调仅将对韩国经济产生有限影响.

0030GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,067.4韩元,缩减盘初跌幅,开盘报1,072.4.周五本地市场收报1,067.4.

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