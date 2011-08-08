〔韩国汇市〕韩元兑美元缩减盘初跌幅,公债期货持坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月8日电---韩元兑美元KRW=周一早间缩减最初跌幅,因市场认为标准普尔调降美国评级不会拖累出口导向的韩国经济成长.
韩国决策者周日召开紧急会议,并称他们相信美国债信评级遭下调仅将对韩国经济产生有限影响.
0030GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,067.4韩元,缩减盘初跌幅,开盘报1,072.4.周五本地市场收报1,067.4.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。