伦敦北部发生近年来最严重骚乱

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月7日电---英国首都发生近几年来最为严重的骚乱事件。在伦敦北区，暴徒围攻警方，投掷汽油弹，点燃巡逻车、建筑物及一辆双层巴士。
大约有200人聚集在托特纳姆警察局附近，抗议武装警察当周稍早射杀一名男子，随後该活动演变为暴力行为，他们向防暴警察投掷瓶子等。警方竭力逼退他们。
暴徒们袭击了银行、商店、超市等建筑物，放火点燃警察局附近主路上的三辆警车，八名警方人员被送往医院，其中一人头部受伤。
电视画面显示暴徒们围着一辆着火的大巴，同时带着头巾的年轻人向一辆丢弃了的警车投掷石块与飞弹等。
暴力行为在周日凌晨终得到控制，但附近仍不时有麻烦出现。Stephen Watson指挥官表示：“这些场景令所有伦敦人感到沮丧，对当地社区的居民尤其如此。”
骚乱周六夜间爆发，此前因29岁男子Mark Duggan周四在与警方交火中被杀，人们举行了和平示威活动。（完）
--编译：张敏;发稿：王燕焜
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。