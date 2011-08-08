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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 09:00 BJT

《日本重要政经日程》--8月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 东京谷物交易所(TGE)、关西商品交易所(KCE)开始稻米期货的试交易.

0500 - 日本7月服务业景气判断指数.

0600 - 尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T发布第一季财报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 侯向明;审校 张荻

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