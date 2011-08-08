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宏观经济 | 2011年 8月 8日 星期一 09:27 BJT

《美国重要政经日程》--8月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1500 - 美国农业部(USDA)发布每周谷物和油籽出口检验报告.

1500 - 美国财政部宣布四周期国库券每周例行标售.

1530 - 美国财政部举行三个月和六个月期国库券每周例行标售.

2000 - 美国农业部发布每周农作物生长报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 侯向明;审校 龚芳

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