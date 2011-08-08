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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 11:11 BJT

〔新债招标〕中国铁道部三个月期超短融中标利率为5.55%--业内人士

路透上海8月8日电---两名业内人士周一透露,中国铁道部招标发行的200亿元人民币三个月期(90天)超短期融资券(SCP),中标利率5.55%.

该超短期融资券主要发行条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=====================================================================================

铁道部 800 200 3 5.55% 国开行 8/9 8/10

建设银行

=====================================================================================(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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