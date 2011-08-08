〔新债招标〕中国铁道部三个月期超短融中标利率为5.55%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月8日电---两名业内人士周一透露,中国铁道部招标发行的200亿元人民币三个月期(90天)超短期融资券(SCP),中标利率5.55%.
该超短期融资券主要发行条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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铁道部 800 200 3 5.55% 国开行 8/9 8/10
建设银行
=====================================================================================(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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