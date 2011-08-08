〔中国债市动态〕利率品种收益率普跌,美国长期债信评级调降引发避险需求

路透上海8月8日电---中国银行间债市周一早盘利率型品种现券收益率全线走低,多数券种跌幅达5-10个基点(bp),此前评级机构标准普尔下调美国长期债信评级,点燃市场避险情绪.

交易员反映,早盘5-10年期国债收益率下跌逾5bp;金融债跌幅更大,三年、七年期金融债跌幅超过10bp.

标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.[ID:nCN1880839] (完)