〔中国债市动态〕利率品种收益率普跌,美国长期债信评级调降引发避险需求

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月8日电---中国银行间债市周一早盘利率型品种现券收益率全线走低,多数券种跌幅达5-10个基点(bp),此前评级机构标准普尔下调美国长期债信评级,点燃市场避险情绪.
交易员反映,早盘5-10年期国债收益率下跌逾5bp;金融债跌幅更大,三年、七年期金融债跌幅超过10bp.
标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.[ID:nCN1880839] (完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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