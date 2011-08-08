〔路透调查〕逾一半市场人士预计日本公债收益率本周将下滑

路透东京8月8日电---周一公布的一份路透周度调查显示,超过50%的市场人士预计日本政府公债收益率(殖利率)本周将下滑,这反映了市场对标准普尔调降美国信贷评级的担忧,以及围绕欧债危机的忧虑.

调查中的日本公债多空指数(bull-bear DI)升至正26,前次调查时为正1.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数JGBBBI=.

62位受访市场人士预估中值显示,10年期日本公债收益率在本周末料降至0.983%JP10YT=POLL,上周五收于1.005%.

大多市场人士聚焦于美国和欧洲债券市场的进展,以及全球经济前景.

上周五,10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC低见0.985%,为9个月来最低水准,因投资者出于对全球经济的担忧,纷纷撤离股市涌入债市以求避险.(完)