〔路透调查〕逾一半市场人士预计日本公债收益率本周将下滑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月8日电---周一公布的一份路透周度调查显示,超过50%的市场人士预计日本政府公债收益率(殖利率)本周将下滑,这反映了市场对标准普尔调降美国信贷评级的担忧,以及围绕欧债危机的忧虑.
调查中的日本公债多空指数(bull-bear DI)升至正26,前次调查时为正1.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数JGBBBI=.
62位受访市场人士预估中值显示,10年期日本公债收益率在本周末料降至0.983%JP10YT=POLL,上周五收于1.005%.
大多市场人士聚焦于美国和欧洲债券市场的进展,以及全球经济前景.
上周五,10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC低见0.985%,为9个月来最低水准,因投资者出于对全球经济的担忧,纷纷撤离股市涌入债市以求避险.(完)
--编译 侯向明;审校 杜明霞
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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