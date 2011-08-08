〔中国股市〕沪综指开盘下挫逾1%,受标普下调美国评等拖累

路透北京8月8日电---中国股市沪综指周一开盘下跌逾1%.此前标准普尔下调美国债信评级,已拖累亚太区股市开盘大跌.

沪综指.SSEC开盘报2,599.289点,下跌27.134点,或1.03%;上证金融地产行业指数.SSEFN下跌0.76%.

北京时间9:26时,新加坡海峡时报指数.FTSTI下挫2.36%,澳洲股市下跌0.95%,香港恒生指数.HSI亦下挫2.56%.

标准普尔上周五表示,持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.据美国证券行业和金融市场协会(SIFMA),评级遭下调将推高美国公债收益率0.7个百分点,从而导致公共债务融资成本增加约1,000亿美元.[ID:nCN1880785](完)