〔中国股市〕沪综指开盘下挫逾1%,受标普下调美国评等拖累

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月8日电---中国股市沪综指周一开盘下跌逾1%.此前标准普尔下调美国债信评级,已拖累亚太区股市开盘大跌.
沪综指.SSEC开盘报2,599.289点,下跌27.134点,或1.03%;上证金融地产行业指数.SSEFN下跌0.76%.
北京时间9:26时,新加坡海峡时报指数.FTSTI下挫2.36%,澳洲股市下跌0.95%,香港恒生指数.HSI亦下挫2.56%.
标准普尔上周五表示,持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.据美国证券行业和金融市场协会(SIFMA),评级遭下调将推高美国公债收益率0.7个百分点,从而导致公共债务融资成本增加约1,000亿美元.[ID:nCN1880785](完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。