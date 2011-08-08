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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 09:36 BJT

〔亚洲经济〕标普称美国降级对亚太主权评级不会产生立即性影响

路透8月8日电---标准普尔就美国降级对亚太地区的影响发表评论:

* 标普称美国降级对亚太主权评级不会产生立即性的影响

* 未来环境的不确定性和挑战将更大

* 稳健的国内需求可支持亚太地区主权评级的稳定展望

* 若发达世界金融市场出现意外的剧烈混乱,局面可能就会改变

* 随着国际流动性收紧,外部情况较弱的亚太国家主权评级可能承压

* 依赖离岸市场的国家短期内可能面临流动性降低和再融资风险提高的问题

* 若全球金融危机重现,那麽这次对亚太评级的负面影响就可能更大 (完)

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