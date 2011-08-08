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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 09:35 BJT

〔全球金市〕白银升逾5%至约40美元,因标普调降美国长期信用评等

路透新加坡8月8日电---现货银XAG=周一跳涨逾5%至每盎司40美元上方,受助于标普调降美国长期信用评等,此前黄金因避险买盘触及纪录高位.

--编译 洪曦;审校 程琳

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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