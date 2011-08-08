〔投行观点〕标普下调美国评级影响有限,美债避险资产地位稳定--中金

路透北京8月8日电---中国大型投行--中金公司最新报告称,标普下调美国国债评级影响有限.未来很长一段时间内,美国国债仍是不可取代的避险资产和吸收发展中国家巨额贸易顺差的工具,且其地位还会因为欧债危机的逐渐恶化而上升.

报告指出,由于标普下调美国国债评级的意向已经被市场充分预期,而且另外两家主要评级机构--穆迪和惠誉先前均表示维持美国的"AAA"评级,因此标普的单独行动将不会被市场解读为评级机构对于美国国债的一致看空.

而标普的举措对于美国国债收益率的影响会有多大呢?中金认为,需要注意的是,在美国财政部重启国债发行以来,美国国债价格上涨,而收益率大幅下降.这是由当前全球经济增长前景不确定性大幅增加,且金融市场大幅动荡导致的避险情绪上升引起的.

同时,在标普调降美国国债评级後,美联储表示此举将不会影响美国债券风险权重,并不影响银行的资本金要求,因此对于银行系统的影响也将十分轻微.

"不管标普如何评价美国政府的信用前景,在未来的很长一段时间内,美国国债仍然是不可取代的避险资产和吸收发展中国家巨额贸易顺差的工具,其地位不但不会降低,而且还会因为欧债危机的逐渐恶化而上升."报告称.

上周,美国终于脱离违约边缘,总统奥巴马签署法案:力争在未来10年削减2.1万亿(兆)美元的财政赤字.但减赤力度仍未达到评级机构预期,之後三大评级机构之一的标准普尔宣布调降美国长期信用评等一个级距至AA+,宣告美国丧失顶级AAA主权评级.[ID:nCN1880785](完)