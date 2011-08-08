〔中国债市动态〕现券收益率全线走低,美国评级遭调降促避险情绪升温(更新版)

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路透上海8月8日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率全线走低.标准普尔调降美国长期债信评级,引发全球金融市场动荡,投资者避险情绪随即升温.市场预计,国内紧缩政策出台将更趋谨慎,政策面担忧缓解助力现券收益率普跌.

同时,本周公开市场有近2,000亿元人民币的到期量,资金面宽松态势将得以延续,亦为债市买盘提供有力支撑.

北京时间11:21时,剩馀期限近三年的央票1001060双边报价tCN1001060=CFXM最新显示为4.03/3.93%,较上日尾盘的4.15/4.02%大跌逾10个bp;剩馀期限近10年的国债110002双边报价tCN110002=CFXM显示为3.97/3.93%,较上日尾盘的报价4.09/4.015%下跌约10个bp.

"外围经济预期不太好...主要是避险考虑,"华南一券商交易员表示.

他并指出,外围市场动荡时,国内出台新一轮紧缩政策将更谨慎.从这个角度讲,短期内政策面延续平稳的可能性较大.如果本周公开市场操作能放量,将降低上调存款准备金率的可能性.只要不上调准备金,月底前债市表现都趋于乐观.

信用债方面,剩馀期限近半年的短期融资券1181083双边报价tCN1181083=CFXM最新显示为5.2999/5.24%,较上日尾盘的5.35/5.3099%下跌.

标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.消息引发周一全球金融市场动荡[ID:nCN1880839] (完)