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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 09:54 BJT

〔中国新债〕江苏华东有色下周一将发行3亿元中期票据,期限五年

路透上海8月8日电---中国江苏华东有色投资控股有限公司周一公告称,将于下周一(15日)簿记建档发行

3亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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江苏华东有色 6 3 5 8/15簿记建档 交通银行 AA 8/17 8/18

南京银行

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曾菱; 审校 曾祥进

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