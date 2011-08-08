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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 10:00 BJT

《外汇动态》欧元/美元上扬,1.4400美元水平上方挂有卖单

0149GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.6%至1.4359美元,自日内低点1.4290美元回升.

交易商称,澳元缺乏反弹力度,促使市场人士买入欧元,此前欧洲央行(ECB)称将"积极执行"公债购买计划以应对欧元区债务危机後,欧元上扬.

一位交易商表示,欧元卖单见于约1.4400美元水平上方.(完)

--编译 洪曦;审校 龚芳

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