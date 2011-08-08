〔路透调查〕欧元兑美元未来数月料将持稳,受债务危机打压

路透伦敦8月5日电---路透调查显示,欧元兑美元未来数月不太可能上涨,因经济疲弱,且欧债危机如果蔓延,或将阻碍欧洲央行(ECB)很快再度升息.

不过由于欧元区苦苦挣扎,美国自身也面临着经济增长迟缓的困境,即将实施的严格撙节措施和债务危机势将打压美元.

对约60位分析师的月度调查显示,欧元兑美元到明年初期将持平在当前水准1.43美元附近.此项调查是在日本当局干预汇市以遏制日圆升势之後进行的.

调查显示,欧元兑美元EUR=一个月和三个月後料跌至1.43美元,六个月後料来到1.42美元,一年後料为1.39美元.这相比上个月的调查变化不大.周五欧元兑美元位于1.414附近.

道明证券分析师Shaun Osborne称,"欧元实际上因日渐加剧的忧虑而受到抑制,忧虑主要集中于欧元区二线经济体,及其所面临的压力和紧张状况上."道明证券是7月调查所作预估最准确的公司.

他补充道,"这些忧虑仍将持续,欧元料将从目前水准走软."

日本当局周四干预汇市,并放宽货币政策以减轻日本经济面临的压力.有媒体报导称,此次干预规模可能已达到4万亿(兆)日圆的纪录高位,并可能取得一些成效.受访分析师预计,欧元兑日圆一个月後将达到112日圆,一年後料为119.6日圆.7月调查显示,欧元兑日圆一个月後料为117.5日圆,一年後料为122.3日圆.

CA-CIB分析师Mitul Kotecha称,"通过外汇干预打压日圆的可能性似在逐步升高,不过成功的机率仍然有限."

全球股市周五连续第八日下跌,创2010年底以来的最低水准,若决策者不尽快救市,股市可能会下跌更多.

市场的高度不确定性意味着,欧元是7月主要货币对中波动率最大的货币,8月这种状况料将延续.

欧元兑美元7月底接近月初水准,尽管7月中旬曾跌至四个月低点.最新调查显示,分析师对欧元兑美元一年後的预估区间相对较宽,介于1.22-1.60美元之间.(完)