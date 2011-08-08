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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 10:04 BJT

〔中国新债〕江苏凤凰出版传媒集团周四将发行5亿元短融,期限一年

路透上海8月8日电---中国江苏凤凰出版传媒集团有限公司周一公告称,将于周四(11日)簿记建档

发行5亿元人民币短期融资,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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江苏凤凰 5 5 12 8/11簿记建档 北京银行 AA+ 8/12 8/15

出版传媒集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 曾菱/林高丽

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