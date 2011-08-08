《热点透视》亚洲主权债券正成为全球投资者的理想避风港

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 洪曦

路透香港8月5日电---即使在市场担忧全球经济成长、美国和欧洲债务危机以及股市一片动盪的情况下,亚洲政府公债的表现还是很强劲的.这并不是说投资者相信亚洲国家能够躲过那些全球大型经济体放缓的影响,这点从亚洲股市的疲态中可以眼儿意见.不过,与美国和欧盟相比,亚洲从澳洲到台湾均拥有强健的资产负债表.对于全球的投资者来说,亚洲主权债看起来正在日益成为安全的避风港.

西方投资者对固定收益资产和股市的反向走势习以为常,因此公债价格上涨可能不会引起他们太多关注.但是到目前为止,亚洲股市和债市齐头并进,除了受全球风险胃纳推动,本地企业前景也带来相当的影响力.中国引领的成长鼓舞市场,进而带动股市上扬之时,债券也与之一并上涨.而风险胃纳的减弱,将损及地区内所有涨势本应迅猛的资产之需求.

但欧盟和美国的主权债务忧虑正在逐渐削弱风险认知.人们曾论及小型或发展中经济体公债较美国公债利差大幅收窄时,出现了定价错误.现在,由于市场对西方国家信用可靠程度的信心愈发降低,菲律宾若要发售10年期公债,仅需要较美国多支付3.6个百分点,然而对此感到惊讶的人数要少了许多.

为什麽会是这样?通常谨慎的德国,债务相当于国内生产总值(GDP)比率为80%.菲律宾的债务相当于GDP比率为47%.澳洲仅为24%.韩国是29%.而在1998年不得不由接受国际货币基金会(IMF)救助的印尼,其债务占GDP比率也只有25%.除澳洲外的这些(亚洲)国家和地区,均处于经常帐盈馀.同时,由于这些国家调升利息以对抗通胀,它们提供给投资者的回报要比美国、德国或法国要更多.

随着全球股市大面积陷入困境,亚洲地区公债越来越成为避险选择.(完)