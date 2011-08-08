〔路透调查〕日圆兑美元近期料走强,避险需求抵消政府干预汇市的影响

路透班加罗尔8月5日电---路透调查显示,避险买需将维持日圆强势,因为焦虑不安的投资者抵消了政府干预汇市阻升日圆的行动.

在此次调查中,分析师一致认为美元/日圆将在80日圆下方,为10年外汇月度调查中首见.此次调查是在周四全球股市挫跌前完成.

分析师们被问到,在日本财务省周四干预汇市,抛售1万亿(兆)日圆(125亿美元),以及日本央行扩大资产购买计划规模後,他们是否重新修订了预估.

大多数人未做改动,称已预计到了干预行动,这仅会在短期内打压日圆,因为投资者仍关注于欧元区债务危机和全球经济放缓.

是项调查预计,日圆兑美元JPY=未来12个月中将逐步贬值,美元兑日圆8月末、未来六个月和一年料分别升至79、82.9和86.0.

与7月调查的结果81、85和88.5相比,美元兑日圆的预估有明显下调.

"我们认为未来几个月中,日圆将继续保持升值态势,不论干预与否,"三菱东京日联银行的汇率策略师Lee Hardman谈到.

Hardman称,对日本当局来说,现在可能不是打压日圆的最好时机,因基本面"绝对有利于日圆."

在7月的调查中,49位分析师中仅有一位预计,美元兑日圆将来到80下方,这就明确说明,没人预料到了市场的动荡,以及上月避险风潮把美元兑日圆推低至76.73,距离3月76.25的纪录水准不远.

全球第三大经济体--日本的经济尚未从二战後最严重的灾害(地震、海啸和核泄漏)中恢复.

最新的路透调查预计,日圆兑美元在未来一年中将逐步走疲至86.

但分析师们表示,这更多取决于风险厌恶情绪消退,以及美国和日本的利差,而非汇市干预.

"对于日本当局来说,抑制美元兑日圆当前的跌势可能是一场硬仗,至少在美国利率持续上升前是这样,"北欧联合银行(Nordea)的Niels Christensen在客户报告中写道.

日圆波动年率料从上月的8.9%升至9.7%,日圆今年波动率平均值为9.3%.(完)