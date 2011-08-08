〔中国货币市场〕七天回购利率在阶段低位徘徊,短期资金供给较为充裕

路透上海8月8日电---中国银行间市场七天加权回购利率周一在3.0%左右的阶段低位徘徊.因在较为淡静的消息面下,隔夜和七天等短期限资金供给较为充裕.

不过交易员表示,本周央行公开市等影响流动性因素的操作力度还不明确,因此目前这种相对宽松流动性态势的可持续性尚难确定.

北京一券商交易员称,目前七天期回购加权利率"3.0%比较舒服,...但有个风吹草动,很容易再上去."

路透数据显示,受资金面持续紧张拖累,七天期回购利率从5月中旬起一路飙升,6月下旬後有所回落,但整个7月均值仍高达5.3%.之後随着流动性渐趋缓和,进入8月後开始直接下落.[ID:nCN1866893]

与质押式回购不同,拆借市场七天期品种CHICNY7D=CFXS早盘涨近100个基点(bp).不过至目前仅在4.0%位置成交一笔,且规模甚小,因此参考意义不大.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7352 2.8286 -9.34

七天CN7DRP=CFXS 3.0000 3.0151 -1.51

14天CN14DRP=CFXS 3.2324 3.2559 -2.35

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7400 2.8212 -8.12

七天CHICNY7D=CFXS 4.0000 3.0046 +99.54

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