〔银行观点〕美评级遭降增加经济不确定性,商品涨势料仍受限-标准银行

路透北京8月8日电---在标准普尔调降美国长期信用评等後,南非标准银行(SBKJ.J)发布报告称,不会因此改变对商品市场的看法,商品因需求疲弱涨势仍然受限,而黄金则从中受惠.

标准银行周一报告称,全球经济不确定性以及政治风险增加才是商品市场面临的最大风险.流动性溢价及美国实质借贷成本可能上升,短期内美元或走强,都有可能利空商品.

"我们认为,在短期看来,美元走强可能对商品的负面影响最大.另外,尽管美元可能上升,我们认为黄金的前景仍是最乐观的."标准银行表示.

报告进一步称,流动性溢价可能上升,但对商品价格的影响不太会达到2008年的程度,因为央行在雷曼兄弟倒闭後增加了短期融资的渠道,而且标普并没有调降美国短期债信展望,仍为A-1+的最高评等.

而美国实质借贷成本的上升即便会影响商品需求,也不会是立即发生的事.此外,若资产价格续跌,美元或能找到支撑.

标准银行称,全球经济的整体不确定性和政治风险已很高,此次调降仅是加大了这种不确定性.但美国实体经济并不像去年同期那麽糟,这从每周的美国景气周期研究所(ECRI)领先指标中可见一斑.

但报告指出,若ECRI领先指标骤降,第三次量化宽松(QE)的可能性增加,并可能推高资产价格,特别是金价.

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.亚洲市场周一开盘变动剧烈,股市全面下挫,日股跌幅逾1%,沪市上证指数亦下跌超过1%.外汇市场方面,美元承受下跌压力,但欧元则因为欧洲央行的稳定措施而获得支撑.而避险资产如黄金等再创新高,油市则因经济放缓疑虑而挫跌. [ID:nCN1880839]