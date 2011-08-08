《外汇动态》澳元兑美元或跌至平价水准,受避险情绪影响--瑞银

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0217GMT---瑞银外汇分析师发布澳元交投建议称,预计澳元兑美元可能跌至平价水准,因避险情绪在未来几日可能维持高位.此前标准普尔调降美国AAA的评级.
"股市走软和商品价格下跌可能带来不利影响,而且外汇动荡普遍增强将令持有澳元多头仓位风险报酬的吸引力明显降低."瑞银分析师在研究报告中指出.
澳元兑美元AUD=D4最新下挫0.3%至1.0413美元,脱离日内高点1.0455.
"我们建议在1.0420卖出澳元兑美元,预计该货币对将跌至1.0000.我们将停止单设在1.0510,"瑞银分析师称,并补充表示,他们对澳元兑美元一个月和三个月後的汇率预估不变,仍分别为1.05和1.00.(完)
--编译 杜明霞;审校 隋芬
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