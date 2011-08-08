版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 10:34 BJT

《外汇动态》澳元兑美元或跌至平价水准,受避险情绪影响--瑞银

0217GMT---瑞银外汇分析师发布澳元交投建议称,预计澳元兑美元可能跌至平价水准,因避险情绪在未来几日可能维持高位.此前标准普尔调降美国AAA的评级.

"股市走软和商品价格下跌可能带来不利影响,而且外汇动荡普遍增强将令持有澳元多头仓位风险报酬的吸引力明显降低."瑞银分析师在研究报告中指出.

澳元兑美元AUD=D4最新下挫0.3%至1.0413美元,脱离日内高点1.0455.

"我们建议在1.0420卖出澳元兑美元,预计该货币对将跌至1.0000.我们将停止单设在1.0510,"瑞银分析师称,并补充表示,他们对澳元兑美元一个月和三个月後的汇率预估不变,仍分别为1.05和1.00.(完)

--编译 杜明霞;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐