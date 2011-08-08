《外汇动态》澳元兑美元或跌至平价水准,受避险情绪影响--瑞银

0217GMT---瑞银外汇分析师发布澳元交投建议称,预计澳元兑美元可能跌至平价水准,因避险情绪在未来几日可能维持高位.此前标准普尔调降美国AAA的评级.

"我们建议在1.0420卖出澳元兑美元,预计该货币对将跌至1.0000.我们将停止单设在1.0510,"瑞银分析师称,并补充表示,他们对澳元兑美元一个月和三个月後的汇率预估不变,仍分别为1.05和1.00.(完)