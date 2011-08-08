《外汇动态》欧元兑美元反弹,得益于守住首道支撑位

0214GMT---欧元兑美元EUR=守住首道支撑位1.4290,促使其反弹至1.4375.

欧元从1.4057至1.4434涨势的38.2%回档位在1.4290,这得益于-欧洲央行(ECB)周日表示,将"积极执行"备受争议的买债计画,以力搏欧元区债务危机.[ID:nCT0388858]

守住该支撑位也封闭了技术图表升向纽约高位1.4297的缺口,该缺口因悉尼盘初跳空高开引发.这引发新的买盘介入,以及获利了结从早盘高位1.4434滑落所建立的空头仓位.

欧元目前报1.4355,将在1.4421-55区间面临阻力.

欧元在1.4537-1.4054跌势的76.4%回档位在1.4421,下一道阻力位为1.4455,此乃8月1日高点和日线一目均衡云区顶部.

交易商等候欧洲债券市场开盘,以找寻欧洲央行"积极执行"买债计画的含义.(完)

--编译 肖群英;审校 高琦

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