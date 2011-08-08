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中国财经 | 2011年 8月 8日 星期一 10:51 BJT

〔标题新闻〕中国企业财团从越南国有电力公司赢得13亿美元的越南工程、采购和建筑合同

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:L3E7J541T]

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