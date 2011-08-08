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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 10:57 BJT

《全球市场》美国困境打压亚股下跌,欧洲央行购债冀望则提振欧元

* 日股日经指数跌1.3%,MSCI除日本外亚太股指跌1.7%

* 标准普尔500股指期货跌1.8%

* 欧元跳涨,因寄望欧洲央行将购买意大利及西班牙公债

* 金价触及每盎司1,689美元附近的纪录高位

* 美国原油价格跌2.6%

路透新加坡8月8日电---亚洲股市周一下跌,尽管全球决策者作出努力来防止投资者信心崩塌.但欧元跳涨,因欧洲央行有望采取措施,以避免欧元区债务危机波及意大利及西班牙.

上周,对美国经济陷入衰退,美国债信评等遭调降以及欧洲困境的忧虑,重创金融市场,令其遭遇2008年雷曼兄弟破产以来的最严重跌势之一.

投资者在金融市场动荡之际采取避险措施,令瑞郎兑美元触及纪录高点,并推动金价升至每盎司1,690美元略下方的新高.

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