《全球市场》美国困境打压亚股下跌,欧洲央行购债冀望则提振欧元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日股日经指数跌1.3%,MSCI除日本外亚太股指跌1.7%
* 标准普尔500股指期货跌1.8%
* 欧元跳涨,因寄望欧洲央行将购买意大利及西班牙公债
* 金价触及每盎司1,689美元附近的纪录高位
* 美国原油价格跌2.6%
路透新加坡8月8日电---亚洲股市周一下跌,尽管全球决策者作出努力来防止投资者信心崩塌.但欧元跳涨,因欧洲央行有望采取措施,以避免欧元区债务危机波及意大利及西班牙.
上周,对美国经济陷入衰退,美国债信评等遭调降以及欧洲困境的忧虑,重创金融市场,令其遭遇2008年雷曼兄弟破产以来的最严重跌势之一.
投资者在金融市场动荡之际采取避险措施,令瑞郎兑美元触及纪录高点,并推动金价升至每盎司1,690美元略下方的新高.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。