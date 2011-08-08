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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 10:43 BJT

〔中国新债〕金城集团周四将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月8日电---中国金城集团有限公司周一公告称,将于周四(11日)簿记建档发行3亿元人民币

短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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金城集团 6 3 12 8/11簿记建档 交通银行 A+ 8/12 8/15

上海银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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