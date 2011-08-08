〔欧元区数据〕8月Sentix投资者信心指数降至近两年最低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林8月8日电---一项调查显示,欧元区投资者信心8月大幅下跌,触及2009年9月迄今最低水平,投资人担心全球决策当局缺乏有效处理经济危机的工具.
市场研究机构Sentix周一表示,欧元区8月Sentix投资者信心指数自7月的5.3降至负13.5,创最大降幅纪录.指数甚至远低于路透调查分析师最低预估值负1.0.
路透调查分析师平均预估该指数料降至1.9.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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