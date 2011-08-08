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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 16:44 BJT

〔欧元区数据〕8月Sentix投资者信心指数降至近两年最低

路透柏林8月8日电---一项调查显示,欧元区投资者信心8月大幅下跌,触及2009年9月迄今最低水平,投资人担心全球决策当局缺乏有效处理经济危机的工具.

市场研究机构Sentix周一表示,欧元区8月Sentix投资者信心指数自7月的5.3降至负13.5,创最大降幅纪录.指数甚至远低于路透调查分析师最低预估值负1.0.

路透调查分析师平均预估该指数料降至1.9.

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