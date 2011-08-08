〔路透调查〕英镑料将走强,因欧元区债务危机加剧

路透伦敦8月5日电---周五公布的路透调查显示,若投资者大砍与欧洲主权债危机相关的风险敞口,英镑兑欧元将走强.欧洲危机目前不断升级,已威胁到欧元区部分大型经济体.

投资者别无选择,只能转投流动性较好的英国市场,对冲欧元区债务危机.这场危机本周令股市螺旋下坠.

但英国经济成长前景不佳,预算赤字与经济规模之比高过许多欧元区国家,难以成为避风港.

英镑兑欧元周四触及两个月高点0.868英镑,因欧洲央行未能安抚市场,意大利和西班牙公债收益率(殖利率)攀升至6%上方.

路透调查显示,英镑兑欧元未来三到六个月将持稳在0.87-0.88英镑,一年後料将升值至0.847英镑.该调查是在全球股市周四挫跌前进行的.

英镑兑美元GBP=料将走强,一年後升至1.64美元,周五报1.627.

"英镑兑美元目前主要受助于美元疲软,而国内的经济数据已将英国央行加息行动至少推迟到2012年."UniCredit的Roberto Mialich称.

"若欧元区紧张局势进一步升级,英镑或还会得益于其对冲欧元风险的角色."

分析师预计英镑兑美元一个月後将升至1.63美元,六个月後来到1.64.

鉴于欧元区主权债务危机引发的市场波动,利差因素目前并无太大影响.

欧洲央行4月以来已升息两次至1.50%.但料不会很快再度升息.

最新的路透调查显示,英国央行明年初以前不太可能升息.

英镑波动年率8月预计从7月的8.4%降至7.4%,年内迄今的平均水平为7.7%.(完)