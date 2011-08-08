〔全球航运〕中远集团预计下半年海运市场形势将比上半年更严峻

路透北京8月8日电---拥有全球最大干散货运输船队的中国远洋运输集团董事长魏家福周一称,预计下半年海运市场形势将比上半年更严峻,因受全球经济低迷、新船交付快速投放及运价持续低迷三个因素影响.

他在一新闻会间隙对路透并表示,对于市场密切关注的集装箱运价整体上调问题,他尚未看到契机.

"我们都希望上调,但是现在它们都还没调上去."他称.

魏家福并称,2011年的海运市场冲击将比2008年更猛烈,对中远集团的冲击也更严峻,因为2008年时新交付的运力还没到,现在是每天有三条新船交付.

美银美林报告认为,考虑到经济前景疲弱,干散货运市场经继续表现疲软,短期内不会有翻身机会.目前预计,干散货运市场在2013/14年度前不会出现实质性的反弹,此後随着船只增长最终停止,需求才有可能追上供给.[ID:nCN1874595](完)