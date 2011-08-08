〔澳新汇市〕澳元和新西兰元承压走低,市场依然脆弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月8日电---澳元和新西兰元周一徘徊低位.欧元上涨,此前欧洲央行(ECB)宣布采取措施纾缓债市危机,且七国集团(G7)官员承诺采取行动稳定市场.
澳元兑美元AUD=D4报1.0388,低于周五纽约时段的1.0458,近期已多次下探四个月低位1.0375.
市场依然谨慎,此前标准普尔周末将美国评级下调至AA+,以及市场担忧欧洲债务危机蔓延至规模更大的经济体.
亚洲时段商品普遍走低,标准普尔500指数期货SPc1和亚洲股市也遭遇重挫.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。