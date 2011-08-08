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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 10:56 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元承压走低,市场依然脆弱

路透悉尼/惠灵顿8月8日电---澳元和新西兰元周一徘徊低位.欧元上涨,此前欧洲央行(ECB)宣布采取措施纾缓债市危机,且七国集团(G7)官员承诺采取行动稳定市场.

澳元兑美元AUD=D4报1.0388,低于周五纽约时段的1.0458,近期已多次下探四个月低位1.0375.

市场依然谨慎,此前标准普尔周末将美国评级下调至AA+,以及市场担忧欧洲债务危机蔓延至规模更大的经济体.

亚洲时段商品普遍走低,标准普尔500指数期货SPc1和亚洲股市也遭遇重挫.

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