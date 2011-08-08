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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 11:11 BJT

〔东京汇市〕欧洲央行购债计划提振欧元,美元走势震荡

* 欧洲央行将购买公债的言论支撑市场,令欧元走强

* G7誓言支持金融稳定性

* 美国评级遭调降令美元兑瑞郎创纪录低位

* 风险厌恶情绪导致大宗商品货币承压

* 金价在每盎司1,690美元略下方创纪录高位

路透悉尼/东京8月8日电---欧元周一跳涨,此前欧洲央行宣布采取措施缓解欧元区债市紧张情绪,且七国集团(G7)再次重申将支撑金融市场稳定性及经济成长的承诺.

但美元兑瑞郎陷入纪录低位附近,因上周五标准普尔调降美国债信评级.

亚洲股市跌势不及起初所忧,随後大宗商品货币得以些许喘息,但压力并未解除,因交易商称他们希望得知欧洲央行发表声明後,欧洲市场将作何反应.

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