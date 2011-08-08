〔中国新债〕国开行周四将发行至多300亿元债券,期限分五个月和10年

路透上海8月8日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(8月11日)招标发行不超过150亿元人民币贴现债券,期限153天(五个月);以及不超过150亿元固息金融债,为2007年第二十五期金融债增发,期限10年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第45期、第46期金融债.具体条款如下:

第45期 46期(2007年第25期增发债)

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发行总量 不超过150亿元 不超过150亿元

期限/计息方式 153天/贴现 10年/固息

招标时间 8月11日10:00-11:00 8月11日10:00-11:00

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 8月16日 8月18日

起息日 8月16日 8月18日

分销期 8月12日-年8月16日 8月12日-8月18日

上市日 8月18日 8月24日

基本承销额 无 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留 保留

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其中,第46期国开债为国开行2007年第25期金融债券的增发债券,期限10年,债券起息日为2007年11月29日,兑付日为2017年11月29日,票面利率5.07%.

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

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