《外汇动态》债市资金流入与出口商抛汇,限制美元/韩元升势

0239 GMT---多位交易员表示,外资持续买入韩国债券且出口商抛出美元,令美元兑韩元KRW=KFTC涨势受到限制.

美元兑韩元涨0.3%,报1,071.0韩元,此前一度高见1,072.5.离岸投资者周五买超1.93兆(万亿)韩元韩债期货,超过了其整周1.75兆韩元的股市净买超.外资周一买入韩债期货4,921亿韩元.

交易员尚未见到与债市资金流入相关的美元供应,但表示这些卖单料遏制美元兑韩元涨势.

交易员与分析师说,外国投资者,尤其是其它亚洲央行,中期债券投资者与美国投资银行,也在继续购买韩国公债,从而限制了美元兑韩元涨势.

"外资从7月以来买入大量债券,尤其是长债.他们料将继续购买,除非发生全球信贷危机,"首尔一债券基金经理表示,并称需求料支撑韩元.(完)

--编译 隋芬;审校 张荻

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